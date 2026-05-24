Η Φενέρμπαχτσε σε διαπραγματεύσεις με τον Πάολο Μαλντίνι

Φαίνεται πως υπήρξε συνάντηση των δυο πλευρών σε Μιλάνο και Κωνσταντινούπολη
Η Φενέρμπαχτσε θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Τουρκίας -στο ποδόσφαιρο- για πρώτη φορά μετά από το 2014 και θέλει να ενισχυθεί τόσο εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και διοικητικά, με το όνομα του Πάολο Μαλντίνι να ακούγεται έντονα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Φενέρμπαχτσε έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Πάολο Μαλντίνι και μάλιστα φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον θρύλο της Μίλαν για να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή του συλλόγου.

“Μια πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, μια δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Πάολο Μαλντίνι και του υποψήφιου προέδρου της Φενέρμπαχτσε, Χακάν Σαφί, ο οποίος θέλει να διορίσει τον πρώην προπονητή της Μίλαν ως τεχνικό διευθυντή του συλλόγου”, αποκάλυψε σε ανάρτησή του ο Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου.

Όπως μάλιστα αναφέρει δημοσίευμα της Fanatik, η Φενέρμπαχτσε θέλει να αρχίσει άμεσα τον μετεγγραφικό της σχεδιασμό μαζί με τον Πάολο Μαλντίνι.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός εμφανίζεται να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να φέρει Ιταλό προπονητή στον πάγκο της ομάδας, έχοντας υπόψη του τον Αντόνιο Κόντε και τον Στέφανο Πιόλι.

