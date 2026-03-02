Αθλητικά

Η FIBA αποθέωσε τον Τολιόπουλο: «Υπάρχει λόγος που τον φωνάζουν Πιστολιόπουλο» έγραψε για τον παίκτη της Εθνικής

Το τρομερό πρώτο ημίχρονο του Έλληνα γκαρντ κόντρα στο Μαυροβούνιο και η ανάρτηση της FIBA
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η Εθνική μπάσκετ πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στην Ποντγκόριτσα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα κόντρα στο Μαυροβούνιο, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει συγκλονιστικό πρώτο μέρος.

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 10 πόντους με 2/2 τρίποντα και 2/2 δίποντα. Ο Έλληνας γκαρντ συνέχισε να ηγείται της προσπάθειας της Εθνικής μπάσκετ, έχοντας άλλα δύο back to back τρίποντα (αστόχησε μόνο σε μία προσπάθεια), φτάνοντας συνολικά τους 19 πόντους στο πρώτο μέρος.

Με 5/6 τρίποντα και 2/3 δίποντα, ο Τολιόπουλος έκανε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ημίχρονα της καριέρας του με την Εθνική, με την FIBA να σχολιάζει την τρομερή του βραδιά, στα social media.

“Υπάρχει λόγος που τον αποκαλούν Πιστολιόπουλο” έγραψε σε ανάρτησή της!

