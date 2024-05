Η Φιορεντίνα παρουσίασε τη νέα βιολετί φανέλα της λίγο πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό

Η Φιορεντίνα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό με τον Ολυμπιακό στο Conference League, αλλά παράλληλα παρουσίασε και τη νέα της εμφάνιση, με τη βιολετί φανέλα, για τη σεζόν 2024-25.

Λίγο πριν το τέλος της φετινής εξαιρετικής της πορείας στη σεζόν, ειδικά στην Ευρώπη, όπου θα διεκδικήσει κόντρα στον Ολυμπιακό το τρόπαιο του Conference League, η Φιορεντίνα λάνσαρε και τη νέα της εμφάνιση, που ξεχωρίζει για το έντονο βιολετί της χρώμα.

Με ένα βίντεο από τους δρόμους της Φλωρενίτας, οι “Βιόλα” αποκάλυψαν τη νέα φανέλα της ομάδας, η οποία και θα φορεθεί στους εντός έδρας αγώνες της νέας σεζόν. Αναμένεται πάντως να κάνει ντεμπούτο από το επόμενο κιόλας ματς της ομάδας στη Serie A, ενώ δεν αποκλείεται να φορεθεί και στον τελικό του Conference League.

Presenting our new Home Kombat Pro for the 2025 season💜⚜️



