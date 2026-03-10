Αθλητικά

Η Γουέστ Χαμ με λυτρωτή τον Μαυροπάνο προκρίθηκε στους 8 του Κυπέλλου Αγγλίας στα πέναλτι κόντρα στην Μπρέντφορντ

Ο Έλληνας αμυντικός ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και χάρισε την πρόκριση στα «σφυριά»
Ο Μαυροπάνος
Ο Μαυροπάνος πανηγυρίζει το νικητήριο πέναλτι για την πρόκριση της Γουέστ Χαμ/ REUTERS/Tony O Brien

Η Γουέστ Χαμ σε ένα δραματικό παιχνίδι με την Μπρέντφορντ κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 8 του Κυπέλλου Αγγλίας στη διαδικασία των πέναλτι (5-3) μετά το 2-2 του αγώνα με τον Μαυροπάνο να ευστοχεί στο καθοριστικό χτύπημα.

Ο Μαυροπάνος έμελλε να γίνει ο ήρωας της Γουέστ Χαμ, αφού ήταν ο πέμπτος εκτελεστής των «σφυριών». Τα πρώτα τέσσερα χτυπήματα ήταν εύστοχα και ο Έλληνας αμυντικός με απίστευτη ψυχραιμία και τρομερή εκτέλεση πρόσφερε απίστευτη χαρά στους φίλους της ομάδας σε μία δύσκολη χρονιά.

Μοιραίος για την Μπρέντφορντ ο Ουατάρα που προσπάθησε να νικήσει τον Αρεολά με πανένκα, αλλά ο Γάλλος έμεινε όρθιος και μπλόκαρε στο δεύτερο χτύπημα των φιλοξενούμενων.

 

Στην κανονική διάρκεια η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε στο 19′ με τον Μπόουεν, όμως ισοφαρίστηκε στο 28′ από τον Τιάγκο. Ο Μπόουεν με πέναλτι έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 34′, όμως ο βραζιλιάνος αρχισκόρερ των φιλοξενούμενων στο 81′ έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα με εύστοχο χτύπημα από την άσπρη βούλα.

 

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας

Σαουθάμπτον – Άρσεναλ

Τσέλσι – Πορτ Βέιλ

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

Γουέστ Χαμ – Λιντς

