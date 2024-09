Η Ιμάν Κελίφ ξέσπασε κατά του Έλον Μασκ: «Με μισείς αλλά ούτε καν με ξέρεις»

Η Ιμάν Κελίφ ξέσπασε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή στη Γαλλία κατά του Έλον Μασκ. «Ήταν από τους πρώτους που μου επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας μίσους», δήλωσε για τον δισεκατομμυριούχο η Αλγερινή πυγμάχος, η οποία ήταν το πρόσωπο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Αλγερινή πυγμάχος, Ιμάν Κελίφ η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της, σχολίασε το ποστάρισμα του ιδιοκτήτη του Χ, Έλον Μασκ, στο οποίο ανέφερε ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν «οι άνδρες από τα γυναικεία αθλήματα και κατηγορίες».

«Ο Έλον Μασκ ήταν από τους πρώτους που μου επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας μίσους. Ανέβασε αυτό το βίντεο και έγινε retweet. Ήταν λοιπόν ένα από τα πρώτα άτομα που διέδωσαν αυτόν τον ντόρο, που ξεκίνησαν αυτήν την καμπάνια εναντίον μου.

“You hate me but you don’t even know me”



