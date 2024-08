Η Ιμάνι Κελίφ κάνει μήνυση στον Έλον Μασκ για διαδικτυακό bullying

H Ιμάνι Κελίφ θα κάνει μήνυση στον Έλον Μασκ μέσω του δικηγόρου της, καθώς η Αλγερινή αθλήτρια υποστηρίζει ότι υπέστη διαδικτυακό bullying από τον γνωστό δισεκατομμυριούχο.

Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στην πυγμαχία γυναικών, η Ιμάνι Κελίφ περνά στην αντεπίθεση και απαντά με μηνύσεις σε όσους θέλησαν να της κάνουν διαδικτυακό bullying και να την προσβάλουν, με τον Έλον Μασκ να είναι μεταξύ των προσώπων.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Ναμπίλ Μπούντι, δικηγόρος της Αλγερινής σε συνέντευξη του στο περιοδικό «Variety» η Κελίφ θα δώσει ένα άλλο αγώνα, προκειμένου να μπορέσει να «καθαρίσει» το όνομα και τη φήμη της. Και αυτό διότι όπως υποστηρίζει ο νομικός εκπρόσωπος της πυγμάχου, η Κελίφ αντιμετώπισε ένα πρωτοφανές κύμα bullying και ρατσισμού από κόσμο στα social media και το internet γενικότερα.

Κάτι που η ίδια δεν θα αφήσει αναπάντητο.

Μάλιστα από τις μηνύσεις της δεν θα… γλυτώσουν ούτε ο Έλον Μασκ, ούτε η συγγραφέας του «Χάρι Πότερ», Τζέι Κέι Ρόουλινγκ, γνωστή για τις θέσεις της σχετικά με τα τρανς άτομα.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ