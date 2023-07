Η Ίντερ Μαϊάμι επιθυμεί να αποκτήσει άλλο ένα «μεγάλο» όνομα του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον σύλλογο της Φλόριντα να είναι σε συζητήσεις με τον Σέρχιο Ράμος, προκειμένου ο έμπειρος αμυντικός να υπογράψει στην ομάδα.

Μετά του Λιονέλ Μέσι, Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα η Ίντερ Μαϊάμι έχει στα ραντάρ της και τον Σέρχιο Ράμος, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να επιθυμεί να δημιουργήσει στο MLS μια μίνι Ευρωπαϊκή παροικία.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ίντερ Μαϊάμι να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από το εξωτερικό ο Ράμος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον σύλλογο, με τις δυο πλευρές να είναι κοντά σε συμφωνία.

Σε περίπτωση που η μεταγραφή ολοκληρωθεί τότε ο Ράμος θα γίνει ξανά συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι, ενώ θα συναντήσει τους καλούς του φίλους από την Εθνική Ισπανίας Μπουσκέτς και Άλμπα.

