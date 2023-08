Με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει για μία ακόμη φορά, η Ίντερ Μαϊάμι κατάφερε να φθάσει στην κατάκτηση του Leagues Cup, λυγίζοντας στα πέναλτι με 10-9 τη Νάσβιλ, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, χάρη σε γκολ του Μέσι στο 23′ και του Πίκολτ στο 57′, με αποτέλεσμα ο τίτλος να κριθεί στα πέναλτι, όπου η Ίντερ Μαϊάμι πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της, κόντρα στη Νάσβιλ.

Ο Μέσι έγινε έτσι, ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους τίτλους στον κόσμο, καθώς αυτό ήταν το 44ο τρόπαιο της ασύλληπτης καριέρας του, ενώ αναδείχθηκε και MVP του Leagues Cup, αφού ήταν ασταμάτητος σε όλη τη διοργάνωση, με 10 γκολ.

Κέρδισε έτσι και την αποθέωση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο και μετά το τέλος του αγώνα, έγραψε “Μέσι, σεβασμός” στα social media, ενώ σε άλλη ανάρτηση ανέφερε: “Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά φοβερή ατμόσφαιρα. Νάσβιλ θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και καλύτεροι από ποτέ”.

Didn’t get the results we wanted but what a great atmosphere, @NashvilleSC we will be back stronger and better than ever⚽️🙏🏽😃 pic.twitter.com/02gGxwAEdf