Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Εθνική μπάσκετ χωρίς τον Σάντι Αλντάμα

Η Εθνική μπάσκετ θα υποδεχθεί την Ισπανία (31/08/26, 19:00) στο T- Center για τα προκριματικά του Mundobasket, με την ομάδα του Τσους Ματέο να μην μπορεί να υπολογίζει στον Σάντι Αλντάμα που δεν είναι ακόμα έτοιμος μετά τον τραυματισμό του.

Ο φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός της αποστολής της Ισπανίας για τα ματς με Πορτογαλία (28/08/26, 22:00) και Ελλάδα (31/08/26, 19:00), κάτι που σίγουρα βοηθάει την Εθνική μπάσκετ, καθώς θα έχει να αντιμετωπίσει έναν πονοκέφαλο λιγότερο στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον κακό της δαίμονα.

Καρντένας, Σεντ-Σουπερί, Ντε Λαρέα, Ντίαθ, Γκονζάλεζ, Γιούστα, Μπριθουέλα, Πραντίγια, Μίλερ, Χουάντσο και Μπίλι Ερνανγκόμεθ, Πάρα, Μάρα και Αλμάνσα, είναι οι παίκτες που έχει καλέσει ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν έχει στο μυαλό του να αντικαταστήσει τον ανέτοιμο Αλντάμα.