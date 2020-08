Η Λίβερπουλ μας παρουσίασε το… backstage της πρώτης παρουσίας του Κώστα Τσιμίκα στο Melwood, το προπονητικό κέντρο των “ρεντς”

Ο Κώστας Τσιμίκας… μονοπωλεί τα Social Media της Λίβερπουλ, ως το νέο μετεγγραφικό απόκτημα των “ρεντς”.

Σε μια προσπάθεια να “συστήσει” τον Έλληνα αριστερό μπακ στους οπαδούς της, η Λίβερπουλ παρουσίασε την πρώτη ημέρα του διεθνή μπακ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, το Μέλγουντ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας βιντεοσκόπησε λεπτό λεπτό τα… βήματα του Κώστα Τσιμίκα στο Μέλγουντ: Από τη στιγμή της άφιξης του, μέχρι το τηλεφώνημα που του έκανε ο τεχνικός της, Γιούργκεν Κλοπ.

«Ιατρικές εξετάσεις, δουλειά για τα ΜΜΕ και το σκυλί του Κλοπ. Είναι η πρώτη ημέρα του Κώστα στο Μέλγουντ,» είναι το κείμενο με το οποίο συνοδεύει το εν λόγω βίντεο η Λίβερπουλ.

Medical, media work and Klopp’s dog 😄🐶



It’s Kostas’ first day at Melwood… 🔴 pic.twitter.com/2fbcCSuoaO