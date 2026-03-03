Η Κ18 του Άρη Betsson επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι

Σε διαδικασία πτήσης, μαζί τις αποστολές των υπολοίπων ομάδων, οι οποίες συμμετείχαν στο NextGen της Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι, μπήκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης (3/3/2026), η ομάδα Κ18 του Άρη.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Άρη επιβιβάστηκαν σε πτήση τσάρτερ με προορισμό, από την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την Κωνσταντινούπολη, από όπου -στην πορεία- θα γίνει γνωστός ο τρόπος επιστροφής τους στη Θεσσαλονίκη.

Στο Άμπου Ντάμπι παρέμειναν κάποιοι γονείς αθλητών, οι οποίοι είχαν μεταβεί ιδιωτικά στην περιοχή, για να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των παιδιών τους στο τουρνουά, για τους οποίους υφίσταται μέριμνα και καταβάλλεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί, επίσης, η ασφαλής επάνοδός τους σε ελληνικό έδαφος.

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 επιστρέφει από το Αμπου Ντάμπι. Η αποστολή θα ταξιδέψει άμεσα με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη. Μόλις η πτήση προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει γνωστός και ο τρόπος επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστούμε τη Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Abu Dhabi για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής», αναφέρει η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ.