Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφαίρεσε το διαρκείας από φίλαθλο που έβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ

Άμεση αντίδραση από την πράσινη ΚΑΕ
Παναθηναϊκός
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός εντόπισε και τιμώρησε έναν φίλαθλο με διαρκείας που έβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ ένας οπαδός του «τριφυλλιού» εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ και απομακρύνθηκε από το γήπεδο και του αφαιρέθηκε το εισιτήριο διαρκείας.

Η ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ

«Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κάποιος φίλαθλος απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού τον εντόπισε άμεσα και προχώρησε στην αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά και στη δια βίου απαγόρευση εισόδου του στο Telekom Center Athens, καθώς φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας».

