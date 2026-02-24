Αθλητικά

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε αλλαγής ώρας στην αναμέτρηση με την Παρί

Οι πράσινοι επιθυμούν το παιχνίδι με τους Γάλλους να ξεκινήσει στις 22:00 και όχι στις 21:15
Η ομάδα του Παναθηναϊκού
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτημα αλλαγής της ώρας του τζάμπολ του αγώνα με την Παρί στο Telekom Center την προσεχή Πέμπτη (26/2/2026) για την Euroleague.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρί είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15, όπως και όλα εντός έδρας παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Euroleague.

Ο λόγος που η πράσινη ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή ώρας είναι γιατί παίζει και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός με την Πλζεν στις 19:45 για τα πλέι οφ του Europa League.

Για να διευκολύνει τους φίλους της ομάδας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε να μεταφερθεί το τζάμπολ του αγώνα με τους Γάλλους στις 22:00, δηλαδή 45 λεπτά αργότερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
107
71
43
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo