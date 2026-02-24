Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε αλλαγής ώρας στην αναμέτρηση με την Παρί

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτημα αλλαγής της ώρας του τζάμπολ του αγώνα με την Παρί στο Telekom Center την προσεχή Πέμπτη (26/2/2026) για την Euroleague.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρί είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15, όπως και όλα εντός έδρας παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος που η πράσινη ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή ώρας είναι γιατί παίζει και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός με την Πλζεν στις 19:45 για τα πλέι οφ του Europa League.

Για να διευκολύνει τους φίλους της ομάδας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε να μεταφερθεί το τζάμπολ του αγώνα με τους Γάλλους στις 22:00, δηλαδή 45 λεπτά αργότερα.