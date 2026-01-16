Η Κατερίνα Στεφανίδη επιστρέφει στους αγώνες μετά τη γέννηση του γιου της

Μετά από 1,5 χρόνο εκτός δράσης και έχοντας πλέον γίνει μητέρα, η Κατερίνα Στεφανίδη είναι έτοιμη να επιστρέψει στους αγώνες.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του επί κοντώ αγωνίστηκε τελευταία φορά στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024 και στις 1 Φεβρουαρίου του 2026 η Κατερίνα Στεφανίδη θα επιστρέψει στη δράση.

Η γέννηση του γιου της έγινε τον Ιούλιο του 2025 και λίγο αργότερα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στις προπονήσεις μαζί με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ.

Περίπου επτά μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Κατερίνα Στεφανίδη επιστρέφει στους αγώνες, με πρώτο σταθμό τα φημισμένα Millrose Games στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους της αγώνες, όπου έχει πανηγυρίσει τέσσερις σερί νίκες από το 2015 έως το 2018.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CITIUS MAG | Running + Track and Field News (@citiusmag)

«Δεν θα μπορούσα να επιλέξει καλύτερο μίτινγκ για να κάνω «επανεκκίνηση» στην αγωνιστική δράση, είναι το αγαπημένο μου μίτινγκ κλειστού από όλα και στα top3 μίτινγκ μου σε ανοιχτό και κλειστό. Εκεί είχα κάνει και το ρεκόρ μου στον κλειστό. Δεν ξέρω αν είναι το οπτικό θέαμα, ο κόσμος ή ο ίδιος ο διάδρομος, αλλά πάντα πηδάω καλά στον συγκεκριμένο αγώνα», δήλωσε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Citius Mag.