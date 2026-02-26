Συμβαίνει τώρα:
Η κλήρωση του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών

Παναθηναϊκός, Πρωτέας Βούλας, Αθηναϊκός και Παναθλητικός θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Allwyn Final 4 (27-29.03.2026)
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (26.02.2026) στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 27-29 Μαρτίου 2026.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση είναι τα Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός – Παναθλητικός. Οι δυο ημιτελικού θα διεξαχθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου και δυο ημέρες μετά, το Σάββατο 29 Μαρτίου, θα γίνει ο τελικός του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών.

Ο τελικός του Κυπέλλου της Α2 Γυναικών ανάμεσα σε Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Πάνθηρες Καβάλας θα διεξαχθεί ενδιάμεσα, στις 28 Μαρτίου.

Στην κλήρωση του Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από την Τιμ Μάνατζερ της ομάδας, Λολίτα Λύμουρα, και ο Πρωτέας Βούλας από τον Τιμ Μάνατζερ της ομάδας, Ηλία Κουτσοδάσκαλο, ενώ Αθηναϊκός και Παναθλητικός συμμετείχαν διαδικτυακά στη διαδικασία.

Οι ημιτελικοί του Final 4 (27 Μαρτίου):

Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός (1)

Αθηναϊκός – Παναθλητικός (2)

Τελικός (29 Μαρτίου)

Νικητής 1-Νικητής 2

