Η Κόβεντρι σήκωσε την κούπα της Championship και επέστρεψε στην Premier League μετά από 25 χρόνια

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ έστησε πάρτι κόντρα στη Ρέξαμ
Οι παίκτες της Κόβεντρι σηκώνουν την κούπα του πρωταθλητή της Championship
Ιστορική ημέρα ήταν η Κυριακή 26 Απριλίου για την Κόβεντρι, η οποία έκανε φιέστα για την κατάκτηση της Championship και την άνοδο στην Premier League.

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ επικράτησε με 3-1 της Ρέξαμ για την 45η και προτελευταία αγωνιστική της Championship, για να ακολουθήσει ένα τεράστιο πάρτι στην «Coventry Building Society Arena» για την επιστροφή της Κόβεντρι στην Premier League μετά από 25 χρόνια!

Μετά το φινάλε του αγώνα, οι «Sky Blues» πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μαζί με τους χιλιάδες φίλους τους.

Οι παίκτες του Φρανκ Λάμπαρντ σήκωσαν την κούπα του πρωταθλητή της Championship και ετοιμάζονται πλέον για την Premier League.

Αθλητικά
