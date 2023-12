Μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του τένις όλων των εποχών, η Κρις Έβερτ, διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο, αλλά η ίδια εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι θα βγει νικήτρια και από αυτή τη “μάχη”.

Η Έβερτ είχε διαγνωστεί και πριν δύο χρόνια με καρκίνο, αλλά κατάφερε να το αντιμετωπίσει και πλέον θα χρειαστεί να κάνει το ίδιο, έχοντας ήδη προχωρήσει και σε μία ρομποτική επέμβαση. Η θρύλος του τένις, ανακοίνωσε το γεγονός, στο πλαίσιο της απουσίας της από το αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο ESPN, για το οποίο σχολίαζε όλα τα μεγάλα τουρνουά του παγκόσμιου τένις γυναικών.

«Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο πριν από δυο χρόνια, ήμουν πολύ ανοιχτή με την όλη εμπειρία μου. Ήθελα να κάνω μια ενημέρωση για όλους. Ο καρκίνος μου επέστρεψε. Ενώ είναι μια διάγνωση που ποτέ δεν θέλεις να ακούσεις, νιώθω ευλογημένη που έγινε νωρίς. Βασισμένη σε μια εξέταση PET/CT, είχα μια ακόμα ρομποτική επέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα. Οι γιατροί βρήκαν καρκινικά κύτταρα στην πυελική κοιλότητα. Όλα τα κύτταρα αφαιρέθηκαν και έχω ξεκινήσει νέα χημειοθεραπεία. Δεν θα είμαι σε θέση να εργαστώ όταν το ESPN επιστρέψει στη Μελβούρνη για το Australian Open τον επόμενο μήνα. Αλλά θα είμαι έτοιμη για τα υπόλοιπα Grand Slams της σεζόν! Σας ενθαρρύνω όλους να ψάξετε το ιστορικό των οικογενειών σας ώστε να υπερασπιστείτε τους εαυτούς σας. Η γρήγορη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές. Να είστε ευγνώμονες για την υγεία σας στις γιορτές».

