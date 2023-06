Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στη “μηχανή” της. Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ πήρε τη φανέλα με το νο 10 της Λίβερπουλ και θα ενισχύσει την… αντεπίθεση που θα προσπαθήσουν να κάνουν οι “ρεντς” τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η Λίβερπουλ είναι και επίσημα ο νέος σταθμός στην καριέρα του Αλέξις ΜακΑλιστερ. Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε τον 24χρονο Αργεντινό μέσο, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, έως το καλοκαίρι του 2028.

Το κόστος της μετεγγραφής του από την Μπράιτον δεν ξεπέρασε τελικά τα 45 εκατ. ευρώ. Ο Μακ Αλιστερ, που θα φορά τη φανέλα με το Νο 10, θα έχει ετήσιες αποδοχές στα επτά εκατ. ευρώ συν τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Θυμίζουμε ότι το νο 10 είχε μείνει… ορφανό, την περσινή σεζόν, μετά τη φυγή του Σαντιό Μανέ στη Μπάγερν Μονάχου.

“It’s amazing to be here and I can’t wait to get started”



Watch @alemacallister‘s first interview as a Red in full on @LFCTV GO