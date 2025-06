Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τον Μίλος Κερκέζ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Ούγγρου αριστερόυ μπακ, Μίλος Κερκέζ.

Ο Μίλος Κέρκεζ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με τη Λίβερπουλ και έγινε το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών Αγγλίας τη φετινή σεζόν μετά τους Φλόριαν Βιρτς, Ζερεμί Φριμπόνγκ και Αρμίν Πέσκι.

Η μεταγραφή του Κερκέζ κόστισε στους “κόκκινους” περίπου 47 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ούγγρο διεθνή να αφήνει την Μπόρνμουθ έπειτα από δύο χρόνια.

Welcome to the Reds, Milos Kerkez! pic.twitter.com/ef6cRqb7XX