Η Λίβερπουλ δεν έχει κάνει ούτε μία μετεγγραφή και η Domino’s την τρόλαρε στο twitter

Η Λίβερπουλ πέρασε σε νέα εποχή με τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο, αλλά η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί ούτε στο ελάχιστο μέσω των μετεγγραφών, γεγονός που έφερε τρολάρισμα μέχρι και από την παγκόσμια “αλυσίδα” εστιατορίων πίτσας, Domino’s.

Ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός των… μηδενικών μετεγγραφών και απάντησε με “εμπιστοσύνη στο υλικό της ομάδας”, αλλά η διοίκηση της Λίβερπουλ δέχεται “πυρά” από τους οπαδούς της και καυστικά σχόλια στα social media.

Ο λογαριασμός της Domino’s στην Αγγλία έκανε μάλιστα ένα επικό σχόλιο σε σχετική του ανάρτηση, γράφοντας: “Ο Άρνε Σλοτ ήρθε μόλις στο κατάστημα… και δεν αγόρασε τίποτα”.

just had Arne Slot come in… and not buy anything