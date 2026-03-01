Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ζήτησε από τη Euroleague την αναβολή της αναμέτρησης με τη Χάποελ λόγω της επίθεσης στο Ιράν

Η εμπόλεμη κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή το τελευταίο 24ωρο ώθησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ να ζητήσει την αναβολή της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague (05.03.2026,21:05).

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, είναι σίγουρο πως η αναμέτρηση δεν θα πραγματοποιηθεί στη φυσική έδρα της Μακάμπι τελ Αβίβ. Σύμφωνα -μάλιστα- με Ισραηλινά μέσα, η Μακάμπι ζήτησε την αναβολή του εν λόγω παιχνιδιού από τη Euroleague, καθώς ξένοι παίκτες της είναι αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι, ο Γουίλ Ρέιμαν και μέλη του ιατρικού επιτελείου βρίσκονται στο Ισραήλ και δεν υπάρχει τρόπος να “ενωθεί” η διασκορπισμένη αποστολή της μέχρι την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η απάντηση της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ήταν η εξής: “Περιμένουμε από έναν διακεκριμένο σύλλογο να τηρήσει τα λογιστικά της, καθώς ορισμένοι από εμάς έχουμε ακόμα κάτι να διεκδικήσουμε αυτή τη σεζόν”.

Να αναφέρουμε ότι η Χάποελ αναμένεται να εγκατασταθεί στη Σόφια και να τη χρησιμοποιεί ως έδρα, όπως έκανε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, όταν αποφασίστηκε η επιστροφή των ομάδων του Τελ Αβίβ στη φυσική τους έδρα.

Θυμίζουμε ακόμα ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ χρησιμοποιούσε ως έδρα το Βελιγράδι, πριν επιστρέψει και αυτή “σπίτι” της.