Ο Φεντερίκο Μακέντα αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχοντας πετύχει αρκετά γκολ με τους “πράσινους”, ακόμη και σε ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ήρθε όμως όταν ακόμη ξεκινούσε στο ποδόσφαιρο, αφού σε ένα από τα πρώτα του παιχνίδια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκόραρε το γκολ τίτλου για την ομάδα του τη σεζόν 2008-09.

Ο Ιταλός στράικερ ήρθε από τον πάγκο σε ένα καθοριστικό παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα, για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 στο “Όλντ Τράφορντ” με ένα γκολ… ποίημα, που θυμούνται μέχρι και σήμερα, όλοι οι οπαδοί των “κόκκινων διαβόλων”. Το ίδιο και ο επίσημος λογαριασμός της Γιουνάιτεντ στα social meida, που το ανέβασε ως γκολ της ημέρας.

🇮🇹 #GoalOfTheDay: Around the World 🇮🇹



A thunderbolt from Federico Macheda! 💥#MUFC | #PL pic.twitter.com/q5X1m0Lu6i