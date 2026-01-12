Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει στον Μάικλ Κάρικ τα ηνία της ομάδας

Ως κλεισμένη υπόθεση” θεωρείται στην Αγγλία -αλλά και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο- η συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Μάικλ Κάρικ, προκειμένου ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής να αναλάβει προπονητής στην ομάδα.

Ο Μάικλ Κάρικ παραμένει χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Μίντλεσμπρο και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να βρίσκεται μια ανάσα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 44χρονος κοούτσαρε τη Μίντλεσμπρό για περίπου 2,5 χρόνια και 136 ματς. Ο άλλοτε παίκτης των “κόκκινων διαβόλων” αναμένεται να επιστρέψει στο Ολντ Τράφορντ, καθώς αποτέλεσε τον υπηρεσιακό προπονητή της ομάδας μετά την απομάκρυνση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Ο Κάρικ κάθισε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τρεις αναμετρήσεις με απολογισμό δύο νίκες (2-0 εκτός τη Βιγιαρεάλ, 3-2 εντός την Άρσεναλ) και μία ισοπαλία (1-1 εκτός με την Τσέλσι).

Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί είναι εάν θα υπογράψει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν ή θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης για περισσότερους από πέντε μήνες.