Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι έτοιμος να υπογράψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Atletic, Ντέιβιντ Όρνστεϊν.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται για τον τρίτο διαφορετικό σταθμό στην καριέρα του στην Premier League, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφεί είναι ο Έρικσεν να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο που του προσφέρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨 EXCLUSIVE: Christian Eriksen has verbally agreed to join Manchester United as a free agent. 30yo playmaker has communicated desire to play for #MUFC + accept 3y deal. Contract needs to be finalised & medical conducted before move complete @TheAthleticUK https://t.co/YPnPldXRhg