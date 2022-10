Το επεισόδιο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ δεν πέρασε… απαρατήρητο στην ομάδα, με τον Πορτογάλο να τίθεται εκτός ομάδας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα βρίσκεται στην αποστολή για το επόμενο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι και στη συνέχεια θα εξεταστεί ξανά το ενδεχόμενο περαιτέρω τιμωρίας του από την ομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφυγε πριν τη λήξη του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ για τα αποδυτήρια, γεγονός που τον έφερε ξανά στο “στόχαστρο”, ενώ φαίνεται ότι η δεύτερη πορεία του στο Ολντ Τράφορντ δεν θα συνεχιστεί για πολύ.

Official Man United statement on Cristiano Ronaldo 🚨🔴 #MUFC



“Cristiano will not be part of the Man United team for this Saturday’s game against Chelsea. Rest of the squad is fully focused on preparing for that fixture”. pic.twitter.com/NdztshOuSf