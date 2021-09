Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαθέτει ένα από τα πιο ακριβά ρόστερ στον κόσμου, με τα ετήσια συμβόλαιά της να έχουν “εκτοξεύσει” τη μισθοδοσία της στα 452 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της αγγλικής “The Sun, οι μετεγγραφές των Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζέιντον Σάντσο και Ραφαέλ Βαράν οδήγησαν σε… ρεκόρ το ύψος των μισθών που προσφέρει για τους ποδοσφαιριστές της.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ υπέγραψε για 35 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ο Άγγλος θα λάβει φέτος 21,2 εκατομμύρια ευρώ και ο Γάλλος επιπλέον 21 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Από εκεί και πέρα, ο Πογκμπά παίρνει 17,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντες είναι στα 11 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

