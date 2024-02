Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε και επίσημα στον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ

Νέα… σελίδα στο ιδιοκτησιακό της ομάδας! Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 27.7% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Στα χέρια του σερ Τζιμ Ράτκλιφ πέρασε κι επίσημα το βράδυ της Τρίτης (20.02.2024) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 27.7% των μετοχών της αγγλικής ομάδας από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ομάδας, ο Ράτκλιφ έχει επενδύσει 200 εκατομμύρια λίρες και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 θα βάλει ακόμα 100 εκατομμύρια για επενδύσεις στο “Ολντ Τράφορντ”.

Θυμίζουμε πως μεγιστάνας πίσω από τον επενδυτικό κολοσσό INEOS, έχει στην ιδιοκτησία του και τις Νις, Λοζάνη, όμως αναμένεται να αφήσει τον έλεγχο της γαλλικής ομάδας, καθώς η UEFA απαγορεύει τη συμμετοχή δύο ομάδων που έχουν κοινή ιδιοκτησία στα τουρνουά της.

«Το να γίνω συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μια μεγάλη τιμή που συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη. Αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αλλά μόλις την αρχή του ταξιδιού μας για να επαναφέρουμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κορυφή του αγγλικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης για τους οπαδούς μας.

Οι εργασίες για την επίτευξη αυτών των στόχων θα επιταχυνθούν ήδη από σήμερα», ανέφερε στην πρώτη του δήλωση ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

