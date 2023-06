Η Μάντσεστερ Σίτι επιθυμεί διακαώς να αποκτήσει τον Γιόσκο Γκβάρντιολ, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να ετοιμάζουν μια πρόταση μαμούθ στην Λειψία, προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Συγκεκριμένα η Σίτι η οποία έχει συμφωνήσει σε όλα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, προσπαθεί να κλείσει το ντιλ με την-απαιτητική-Λειψία, η οποία αξιώνει την τιμή του Γκβάρντιολ στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Σίτι από την πλευρά της φέρεται διατιθεμένη να δώσει κοντά στα 90 εκατομμύρια, με τις συζητήσεις ανάμεσα στους δυο συλλόγους να αναμένονται να συνεχιστούν, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή.

Όπως και να έχει, η μεταγραφή εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί θα αποτελέσει την ακριβότερη για κεντρικό αμυντικό στην ιστορία.

Understand Manchester City have now agreed personal terms with Joško Gvardiol 🚨🔵 #MCFC



Pep Guardiola rates Joško highly.



Talks will take place between clubs; RB Leipzig hope to keep Gvardiol, won’t sell for less than €100m.



Leipzig want Joško to be most expensive CB ever. pic.twitter.com/aRpzjKnzHb