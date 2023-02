Σε σοβαρό κίνδυνο ακόμη και για “βαριά” τιμωρία από την Premier League, βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, μετά την είδηση ότι παραπέμφθηκε σε ανεξάρτητη επιτροπή για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων χρηματοδότησης της λίγκας.

Οι παραβιάσεις της Μάντσεστερ Σίτι αφορούν από τη σεζόν 2009-10 έως την περίοδο 2017-18, όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωση, η ίδια η Premier League. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα φέρεται να έχει παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με την παροχή ακριβών οικονομικών πληροφοριών και κατηγορείται επίσης, για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της Premier League που απαιτούν από τους συλλόγους να ακολουθούν τους κανονισμούς της UEFA για το οικονομικό Fair Play.

«Τα μέλη της επιτροπής θα διοριστούν από τον ανεξάρτητο Πρόεδρο της Δικαστικής Επιτροπής της Premier League. Οι διαδικασίες ενώπιον της επιτροπής θα είναι εμπιστευτικές και θα ακουστούν ιδιωτικά. Η Premier League δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα μέχρι νεοτέρας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

BREAKING: Man City charged by Premier Leaue with numerous breaches of financial rules following a four-year investigation.

