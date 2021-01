Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να ρίξει «βόμβα» με Χάρι Κέιν

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αρχίσει να χάνει τα πρωτεία στην Premier League κι ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να ζητήσει σημαντική ενίσχυση το ερχόμενο καλοκαίρι από τη διοίκηση των Αράβων.

Οι “Πολίτες” έχασαν πέρυσι το πρωτάθλημα από τη Λίβερπουλ, ενώ φέτος έχουν ήδη μείνει πίσω από την “κούρσα” για τον τίτλο, ενώ και στην Ευρώπη δεν έχει έρθει ακόμα η υπέρβαση.

Με δεδομένο λοιπόν και το γεγονός ότι ο Σέρχιο Αγκουέρο θα αποτελέσει πιθανότατα παρελθόν, μετά από μία ακόμη σεζόν με τραυματισμούς, η Σίτι εκτιμάται ότι θα κάνει κίνηση για την απόκτηση του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η ομάδα του Γκουαρδιόλα θα χρειαστεί 90 εκατομμύρια λίρες ή λίγο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να “αρπάξει” τον Άγγλο παικταρά από τους “σπερς”.

Manchester City are plotting a £90 million move for Harry Kane, claims the Daily Mail 💰 pic.twitter.com/YC6tJQ4GQH