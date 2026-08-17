Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε 2-1 από την Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Σινσινάτι

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ, όμως κατέρρευσε και ηττήθηκε από την αντίπαλό της
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 2-1 από την Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από τον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι.

Παρότι η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε τρομερά το ματς και έκανε το 1-0 στα σετ, η απόδοσή της στην αναμέτρηση είχε κατακόρυφη πτώση και σε συνδυασμό με το «ξύπνημα» της Ίγκα Σφιόντεκ ήρθε η ανατροπή.

Η Πολωνή τενίστρια μπορεί να έχασε 6-4 στο πρώτο σετ, μετά πήρε φόρα και κατάφερε να κερδίσει 6-1 τα δύο υπόλοιπα για να κάνει την ανατροπή και να συνεχίσει την πορεία της στο Σινσινάτι.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Νταϊάν Παρί – Λόις Μπουαζόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
123
114
100
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo