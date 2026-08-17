Η Μαρία Σάκκαρη έχασε 2-1 από την Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 2-1 από την Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από τον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι.

Παρότι η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε τρομερά το ματς και έκανε το 1-0 στα σετ, η απόδοσή της στην αναμέτρηση είχε κατακόρυφη πτώση και σε συνδυασμό με το «ξύπνημα» της Ίγκα Σφιόντεκ ήρθε η ανατροπή.

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Η Πολωνή τενίστρια μπορεί να έχασε 6-4 στο πρώτο σετ, μετά πήρε φόρα και κατάφερε να κερδίσει 6-1 τα δύο υπόλοιπα για να κάνει την ανατροπή και να συνεχίσει την πορεία της στο Σινσινάτι.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Νταϊάν Παρί – Λόις Μπουαζόν.