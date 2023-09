Η Μαρία Σάκκαρη έχει επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό και μετά την πρόκρισής επί της Εμιλιάνα Αράνγκο, δεν έκρυψε την αγάπη της για το Μεξικό.

Ο κόσμος την αποθέωνε στην κερκίδα και η ίδια η Σάκκαρη φόρεσε φανέλα της Εθνικής Ομάδας του Μεξικό, με το όνομά της, κερδίζοντας ακόμη μεγαλύτερο χειροκρότημα. Στη συνέχεια δήλωσε δε τα εξής: «Έχω τρεις τώρα (σ.σ. φανέλες από το Μεξικό). Μου αρέσουν και οι δύο που πήρα τώρα. Ελπίζω να μη θυμώσουν μαζί μου στην Ελλάδα. Είμαστε σε διαφορετικές ηπείρους, το σπίτι μου για τη Νότια Αμερική είναι εδώ και το σπίτι μου για τον υπόλοιπο κόσμο είναι η Ελλάδα».

Όσον αφορά την πορεία της στη Γουαδαλαχάρα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανέφερε: «Έχω αρκετή αυτοπεποίθηση και ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Σήμερα είχε αέρα και το παιχνίδι της ήταν επικίνδυνο, δεν την έχω αντιμετωπίσει ξανά. Είναι ταλαντούχα και υποσχόμενη παίκτρια, έπαιζε ελεύθερα, δεν είχε τίποτα να χάσει και είναι πάντα δύσκολο όταν αντιμετωπίζεις κάποιον που αισθάνεται έτσι. Μπράβο της, έπαιξε καλά και είμαι χαρούμενη που θα περάσω άλλο ένα βράδυ μαζί σας».

Maria Sakkari on wearing Mexico National team jersey:



“I feel very nice wearing them. I hope back in Greece, they’re not pissed at me.” 😂



Home away from home. ❤️ pic.twitter.com/eWUwvInHaF