Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα, επικράτησε με 2-1 σετ και πέρα από την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά του Μεξικό, εξασφάλισε και την παρουσία της στους τελικούς της WTA.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Σάκκαρη επικράτησε 6-1, 5-7, 6-4 της Βερόνικα Κουντερμέτοβα και εξασφάλισε μία θέση για το Masters, που θα διεξαχθεί στο Τέξας, από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου.

One way ticket to Fort Worth, Texas ✈️



No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv