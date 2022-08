Η Μαρία Σάκκαρη προετοιμάζεται για το US Open, το οποίο θα ξεκινήσει στις 29 Αυγούστου. Η Ελληνίδα τενίστρια προπονήθηκε σήμερα (23/8) με τη Σερένα Γουίλιαμς.

Η Μαρία Σάκκαρη πάτησε το περίφημο Arthur Ashe Stadium κι έπιασε δουλειά για το US Open, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα (29/8).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, μάλιστα, είχε σήμερα την τιμή να προπονηθεί με τη θρυλική Σερένα Γουίλιαμς. Η κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων έχει ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά.

Να σημειωθεί ότι η Μαρία Σάκκαρη θα μάθει το μονοπάτι της στο US Open την προσεχή Πέμπτη (29/8), όταν και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της διοργάνωσης.

Scoop up Chip ✅ Get ready for the US Open ✅ pic.twitter.com/UM8Uwm9FfP

Morning practice in Ashe for Serena Williams and Maria Sakkari. Bashing the ball up the throat of the court.



Rennae Stubbs on court with Serena and coach Eric Hechtman #USOpen pic.twitter.com/xqMm96Hd4o