Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα στην πρεμιέρα της στο τουρνουά της Μαδρίτης

Πρώτο ματς στο δεύτερο γύρο του Madrid Open για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη / REUTERS/Eduardo Munoz

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε χωρίς αγώνα από τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης, αλλά θα κάνει πρεμιέρα κόντρα σε ένα μεγάλο όνομα στο δεύτερο γύρο, την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις γυναικών, η Καρολίνα Πλίσκοβα συνεχίζει να αγωνίζεται στα 34 της χρόνια, παρότι έχει πέσει πια στο Νο197 του κόσμου, αλλά θα βρεθεί απέναντι στην Μαρία Σάκκαρη στη Μαδρίτη, αφού νίκησε με 2-1 σετ (2-6, 6-1, 6-4) την Αυστριακή Σάνια Κράους.

Ο αγώνας των δύο τενιστριών θα γίνει την Παρασκευή (24/4), με τη νικήτρια να αντιμετωπίζει είτε την Ελίζε Μέρτενς είτε την Αλεξάντρα Ιάλα, στον τρίτο γύρο του Madrid Open.

