Η Μίλαν φέρεται μία “ανάσα’ από τη συμφωνία με τον Ραλφ Ράνγκνικ για να αναλάβει τη θέση του προπονητή της ομάδας την επόμενη σεζόν.

Ο πρώην προπονητής της Λειψίας ήταν η πρώτη επιλογή του ιταλικού συλλόγου για να αντικαταστήσει τον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν και οι δύο πλευρές έχουν φθάσει στο τελικό στάδιο των συζητήσεών τους, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Η συμφωνία θα είχε μάλιστα “κλείσει” αν δεν είχε αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η πανδημία του κορονοϊού. Κι αυτό γιατί αναμένεται να γίνει περικοπή στο μπάτζετ για τις μετεγγραφές, από τα 100 εκατ. ευρώ της αρχικής πρότασης, στα 75 εκατ. ευρώ.

Gazzetta dello Sport: #ACMilan are still negotiating with Ralf Rangnick & Elliott Management is ready to invest €75m on new players https://t.co/hd5VFnJO4R pic.twitter.com/RobSJ4X1Fp