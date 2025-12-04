Η Μονακό έκανε το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της Euroleague με 125 πόντους κόντρα στην Παρί και ξεπέρασε Παναθηναϊκό και Μακάμπι

Η Μονακό βρέθηκε σε απίστευτο επιθετικό βράδυ, διαλύοντας την Παρί με 125-104 για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Παράλληλα, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έγραψε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Euroleague σε αγώνα χωρίς παράταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Μονεγάσκοι σκόραραν 35 πόντους στην πρώτη περίοδο, 23 πόντους στη δεύτερη περίοδο, 33 πόντους στην τρίτη περίοδο και 34 πόντους στην τέταρτη περίοδο, κάνοντας πλάκα στην ανύπαρκτη άμυνα της Παρί.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση, σε αγώνα χωρίς παράταση, ήταν οι 123 πόντοι του Παναθηναϊκού σε εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ροάν (21/11/2007) και οι επίσης 123 πόντοι της Μακάμπι με την Σκαβολίνι (25/11/2004).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-29, 58-46, 91-70, 125-104.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): 26 Οκόμπο (4/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (3/5 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Μακουντού 8 (3/3 δίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ), Μισινό, Τάις 7, Ντιαλό 10 (3/6 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Ταρπέι 4, Νέντοβιτς 7, Χάις 2 Στράζελ 22 (1/1 δίποντο, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές), Μίροτιτς 14 (4/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζέιμς 16 (4/7δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 17 (4/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές), Καβαλιέρ 4, Ρόμπινσον 24 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ασίστ), Αγιαγί , Ντοκοσί, Φαγιέ, Μόργκαν, Εμπαγιέ 9 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ουατάρα 9 (3/7 δίποντα, 2 ριμπάουντ), Χόμες 9 (3/6 δίποντα, 1/2τρίποντο), Φαγέ 6.

Tα ομαδικά στατιστικά για τη Μονακό: 25/37 δίποντα, 17/28 τρίποντα, 24/28 βολές, 35 ριμπαόυντ,30 ασίστ, 9 κλεψίματα και 15 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρί: 26/49 δίποντα, 14/28 τρίποντα, 10/17 βολές, 31 ριμπάουντ, 9 ασίστ,10 κλεψίματα και 15 λάθη.