Η Μονακό κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας με 10 παίκτες, πριν τα πλέι οφ με τον Ολυμπιακό

Λίγες μόνο ώρες μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στη Euroleague, η Μονακό επικράτησε έστω και δύσκολα με 87-83 της Λεμάν και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας, για να ξεκινήσει με… φόρα την προετοιμασία για τα πλέι οφ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Παρότι αγωνίστηκε ξανά με ελλιπές ρόστερ, η Μονακό “λύγισε” στο τέλος τη Λεμάν με βολές των Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιαλό, για να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας και να φτιάξει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία της ενόψει της πρώτης “μάχης” με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Αυτή τη φορά πάντως, η Μονακό είχε 10 παίκτες στη διάθεσή της, αφού επέστρεψε από τραυματισμό και ο Νεμάνια Νέντοβιτς, με τους Μονεγάσκους να ελπίζουν ότι θα μπορούν σύντομα να υπολογίζουν ξανά και στον Νίκολα Μίροτιτς.

Οι παίκτες της Μονακό και τα στατιστικά τους: Μπλόσομγκεϊμ (0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 18:34), Τάις 7 (3/3 δίποντα, 1/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντιάλο 21 (5/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Στράζελ 19 (5/8 δίποντα, 9/9 βολές, 9 ασίστ), Τζέιμς 16 (4/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 1 ασίστ, 4 λάθη), Οκόμπο 4 (2/9 σουτ), Χέιζ 6 (2/4 δίποντα, 2/2 βολές), Τάρπι 6 (1), Μπεγκαρίν 8 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Νέντοβιτς