Η Μονακό δεν σταματάει να τρολάρει τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Μάικ Τζέιμς, η οποία δεν έγινε ποτέ.

Ένας χρήστης του twitter ρώτησε τον λόγο που ο Κέμπα Γουόκερ δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Μονακό με την Σεν Κεντέν για το γαλλικό πρωτάθλημα, το οποίο υπέγραψε ο Μάικ Τζέιμς με buzzer beater.

Η γαλλική ομάδα θέλησε να τρολάρει τον Ολυμπιακό, γράφοντας: «Του ζητήσαμε να σβήσει από τα social media μας, όλα τα σχόλια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Οπότε δώστε του χρόνο».

We asked him to delete all Olympiacos fans comments from our socials, give him time ⏳ https://t.co/wYSb3Ma2aA