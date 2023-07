Η Μπάγερν Μονάχου “πιέζει” εδώ και καιρό για την απόκτηση του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ και στη Γερμανία υποστηρίζουν πλέον ότι υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πιο συγκεκριμένα, ρεπόρτερ από τη γερμανική έκδοση του Sky Sports ανέφερε ότι Μπάγερν Μονάχου και Τότεναμ έδωσαν τα χέρια για τον Χάρι Κέιν και απομένει πλέον να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους “Βαυαρούς”.

Το deal φαίνεται να “έκλεισε” λοιπόν στα 90 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για την Τότεναμ, με τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας να φεύγει για πρώτη φορά από το Νησί.

🚨🚨#Kane to Bayern DEAL IS DONE!

Bayern and Tottenham reached an agreement for €90M+Bonuses.



Kane is expected to sign his contract soon and will be with the Team after the Japan trip.



Massive Deal for Bayern!@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/rfNoFLl3Ku