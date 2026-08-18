Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη μεταγραφή «βόμβα» του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Ισπανός μέσος είναι και επίσημα παίκτης των Καταλανών, με τους «μπλαουγκράνα» να τον ανακοινώνουν με εντυπωσιακό βίντεο
Ο Ρόδρι
Ο Ρόδρι στην ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Ρόδρι που άφησε τη Μάντσεστερ Σίτι για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να πυροδοτήσει μία από τις «βόμβες» του καλοκαιριού.

Ο Ρόδρι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Ισπανία, όπου αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι και να ντυθεί «μπλαουγκράνα» με την Μπαρτσελόνα να τον ανακοινώνει μέχρι το 2030.

Η Μπαρτσελόνα έβγαλε από τα ταμεία της 60.000.000 ευρώ μαζί με 15.000.000 ευρώ σε μπόνους σε περίπτωση επίτευξης στόχων, με τους «πολίτες» να αντιλαμβάνονται τα «θέλω» του παίκτη και να αποδέχονται την πρόταση.

Η ομάδα του Μάντσεστερ τον είχε αποκτήσει το 2019 από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 70.000.000 και εξελίχθηκε στο κορυφαίο μέσο του πλανήτη, κερδίζοντας μάλιστα και την Χρυσή Μπάλα το 2023.

Σε 298 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι ο Ρόδρι πέτυχε 28 γκολ και έδωσε 32 ασίστ, ενώ πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, ένα Community Shield, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα FIFA Club World Cup.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
130
101
81
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo