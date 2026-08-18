Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη μεταγραφή «βόμβα» του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Ρόδρι που άφησε τη Μάντσεστερ Σίτι για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να πυροδοτήσει μία από τις «βόμβες» του καλοκαιριού.

Ο Ρόδρι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Ισπανία, όπου αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι και να ντυθεί «μπλαουγκράνα» με την Μπαρτσελόνα να τον ανακοινώνει μέχρι το 2030.

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Η Μπαρτσελόνα έβγαλε από τα ταμεία της 60.000.000 ευρώ μαζί με 15.000.000 ευρώ σε μπόνους σε περίπτωση επίτευξης στόχων, με τους «πολίτες» να αντιλαμβάνονται τα «θέλω» του παίκτη και να αποδέχονται την πρόταση.

Η ομάδα του Μάντσεστερ τον είχε αποκτήσει το 2019 από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 70.000.000 και εξελίχθηκε στο κορυφαίο μέσο του πλανήτη, κερδίζοντας μάλιστα και την Χρυσή Μπάλα το 2023.

The master of space and time touches down in Barcelona pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Σε 298 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι ο Ρόδρι πέτυχε 28 γκολ και έδωσε 32 ασίστ, ενώ πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, ένα Community Shield, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα FIFA Club World Cup.