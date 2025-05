Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Χάνσι Φλικ

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ισπανία, με τον Χάνσι Φλικ να πανηγυρίζει τον τίτλο με τους Καταλανούς στην πρώτη σεζόν του στην ομάδα και να κερδίζει άμεσα και νέο συμβόλαιο στην ομάδα.

Ο Χάνσι Φλικ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, για να παραμείνει προπονητής των Καταλανών μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν μάλιστα τη συμφωνία των δύο πλευρών και ανέβασαν στα social media ένα βίντεο με τον Γερμανό τεχνικό να βάζει την υπογραφή του στη νέα συμφωνία με την ομάδα, παρουσία του προέδρου Ζοάν Λαπόρτα.

Flick is here to stay. pic.twitter.com/rGj5hThGjg