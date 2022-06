Η Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να αφήσει πέρυσι ελεύθερο τον Λιονέλ Μέσι λόγω χρεών, αλλά το 2006 είχε πει “όχι” σε πρόταση 263 εκατομμυρίων ευρώ από την Ίντερ.

Ο ιδιοκτήτης των “νερατζούρι”, Μάσιμο Μοράτι ήθελε να… τινάξει την μπάνκα στον αέρα για να πάρει στο Μιλάνο τον Λιονέλ Μέσι, αλλά οι Καταλανοί ήταν ανένδοτοι, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο νυν, αλλά και τότε πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζουάν Λαπόρτα.

«Όποιος αγαπά τη Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να έχει αμφιβολίες για τον Μέσι. Απορρίψαμε πρόταση ύψους 263 εκατομμυρίων ευρώ από την Ίντερ το 2006. Ο Μοράτι τον ήθελε διακαώς στην ομάδα του», είπε ο Λαπόρτα.

