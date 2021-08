Η Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να αφήσει ελεύθερο τον Λέο Μέσι, μη μπορώντας να του προσφέρει νέο συμβόλαιο και ο πρόεδρος Λαπόρτα υποστήριξε ότι το χρέος της φθάνει πια τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η “τρύπα” στα οικονομικά της ομάδας της Βαρκελώνης είναι αυτή τη στιγμή στα 553 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδά της δεν φθάνουν για να καλύψουν τα συμβόλαια των παικτών, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε σχετική συνέντευξη ο νέος “ισχυρός άνδρας” του κλαμπ.

«Μόλις φτάσαμε στο κλαμπ, ζητήσαμε ένα ενδιάμεσο δάνειο 80 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από την Goldman Sachs γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τη μισθοδοσία. Διαπιστώσαμε επίσης ότι το 50% των τελών του πρωταθλήματος έχει εισπραχθεί εκ των προτέρων, που είναι 79 εκατομμύρια, και επίσης το 50% της συλλογής των πωλήσεων παικτών.

Η προηγούμενη διοίκηση το έκανε πηγαίνοντας στις τράπεζες με ένα “factoring”. Αυτό τους χρέωσε τόκο 9%. Το οικονομικό κόστος ήταν στο 6% και συγχαίρουμε τον εαυτό μας γιατί με τη δουλειά που κάναμε για να πάρουμε τα 550 εκατομμύρια, ο τόκος είναι τώρα στο 1,9%. Οι μισθοί των ποδοσφαιριστών ξεπερνούν το εισόδημα του συλλόγου. Είναι περίπου 25% πάνω οι μισθοί από τους ανταγωνιστές μας».

