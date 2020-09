Ο Ιβάν Ράκιτιτς επιστρέφει στην ομάδα που έφτιαξε το όνομα του στην Ισπανία και την Ευρώπη, τη Σεβίλλη.

Μετά από 6 σεζόν στην Μπαρτσελόνα, ο Ιβάν Ράκιτιτς είναι και πάλι παίκτης της Σεβίλλη. Ο Κροάτης μέσος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, με τις δυο ομάδες να ανακοινώνουν τη μετεγγραφή του.

Η Σεβίλλη αποκτά τον 32χρονο διεθνή Κροάτη δίνοντας μόλις 1,5 εκατομμύριο ευρώ (μαζί με κάποια μπόνους επίτευξης στόχων) στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ράκιτιτς κατέκτησε 13 τρόπαια φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Champions League του 2015 (είχε σκοράρει το πρώτο γκολ των “μπλαουγκράνα”, στον τελικό του Βερολίνου, κόντρα στη Γιουβέντους).

Στην πρώτη του θητεία στο “Σάντσεθ Πιθχουάν”, ο Ράκιτιτς “μέτρησε” 149 συμμετοχές, 32 γκολ και 41 ασίστ, σε μόλις τρία χρόνια. Το 2014 έφυγε για τους Λαταλανούς, έχοντας κατακτήσει το Europa League, έναντι 18 εκατ. ευρώ.