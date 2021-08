Τα λάθη στην υπόθεση του Λέο Μέσι είναι τόσα πολλά για την Μπαρτσελόνα, που θα κληθεί να τον πληρώνει εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Καταλανοί δεν κατάφεραν να κρατήσουν στην ομάδα τους τον Αργεντινό σούπερ σταρ λόγω και του Financial Fair Play της “La Liga”, αλλά θα κληθούν να του καταβάλλουν περισσότερα χρήματα από το συμβόλαιό του στους Παριζιάνους.

Ο Μέσι φέρεται να υπέγραψε για 35 εκατομμύρια ευρώ τη χρονιά στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά θα πάρει φέτος και 39 εκατομμύρια ευρώ από την Μπαρτσελόνα, ως μπόνους αφοσίωσης στην ομάδα, αφού δεν ήταν δική του επιλογή να αποχωρήσει από το Καμπ Νόου, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του «El Espanol».

Barcelona will still have to pay Messi a loyalty bonus of €39M despite not extending with the team and joining PSG.



[El Español]



It’s beyond insane how badly that club has been ran.