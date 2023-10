Ο Γουέιν Ρούνεϊ επιστρέφει στην Αγγλία, αφού είναι πλέον κι επίσημα ο νέος προπονητής της Μπέρμιγχαμ, η οποία και ανακοίνωσε την πρόσληψή του, με συμβόλαιο 3,5 ετών.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του με την United DC στο MLS, ο Ρούνεϊ δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και θα προσπαθήσει να επαναφέρει την Μπέρμιγχαμ στην Premier League.

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, θα βρεθεί για δεύτερη φορά ως προπονητής στην Τσάμπιονσιπ, καθώς είχε περάσει και από τον πάγκο της Ντέρμπι Κάουντι, τη διετία 2020-22.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵