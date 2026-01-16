Αθλητικά

Η Μπεσίκτας συμφώνησε με τον Αλάμπα και πιέζει τη Ρεάλ Μαδρίτης για την άμεση απόκτησή του

Ο πολύπειρος αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού με τους Μαδριλένους
Ο Νταβίντ Αλάμπα αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, δίνοντας τα χέρια με την Μπεσίκτας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σχεδιάζει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Νταβίντ Αλάμπα και ο Αυστριακός αμυντικός έχει αποφασίσει να μετακομίσει στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Μπεσίκτας.

Το συμβόλαιο του με τους Μαδριλένους λήγει στο τέλος της σεζόν, με τη “Βασίλισσα” να είναι αρνητική στην επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Αλάμπα το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου».

Τώρα όμως ήρθε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας, η οποία διαπραγματεύεται με την ομάδα της Μαδρίτης την άμεση απόκτηση του, προσφέροντας δύο εκατ. ευρώ, αλλιώς θα περιμένει το τέλος της σεζόν για να τον αποκτήσει χωρίς αντάλλαγμα.

Ο Αλάμπα, που εντάχθηκε στο δυναμικό των «μπλάνκος» το καλοκαίρι του 2021, όταν έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, ταλαιπωρήθηκε από συχνούς τραυματισμούς και τη φετινή σεζόν έχει μόλις έξι συμμετοχές, αγωνιζόμενος σε μόλις μια αναμέτρηση στην αρχική ενδεκάδα.

