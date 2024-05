Η Μπολόνια του Λυκογιάννη στο Champions League της νέας σεζόν

Η Μπολόνια έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο νέο Champions League, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Serie A.

Η επικράτηση της Αταλάντα απέναντι στην Ρόμα για την 36η αγωνιστική πανηγυρίστηκε έντονα από τις Μπολόνια και Γιουβέντους, καθώς αμφότερες εξασφάλισαν την παρουσία τους στο νέο Champions League δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Serie A.

Οι “ροσομπλού” του Τιάγκο Μότα έγραψαν ιστορία, καθώς θα αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1964-65 που είχαν πάρει μέρος τότε στα προκριματικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

🚨🔴🔵 59 years later, Italian side Bologna are back to Champions League after fantastic season!



Excellent work by Thiago Motta, club, board and wonderful team. 🇪🇺 pic.twitter.com/ra0pjcgrM9