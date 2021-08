Ο Χρήστος Τζόλης είναι κι επίσημα παίκτης της Νόριτς, με τα “καναρίνια” να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα πέντε χρόνια, κάνοντας ανάρτηση και στα ελληνικά.

Η αγγλική ομάδα, που ανέβηκε την περασμένη σεζόν από την Τσάμπιονσιπ στην Premier League, ολοκλήρωσε και τυπικά τη συμφωνία της με τον ΠΑΟΚ για τη μετεγγραφή του 19χρονου επιθετικού και ο “Δικέφαλος του Βορρά” αποχαιρέτησε τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

⚡️ We’re delighted to announce the signing of PAOK and Greece international winger Christos Tzolis!



🇬🇷 #WelcomeTzolis 🇬🇷